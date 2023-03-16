«Это очень грустно для мирового спорта». Большунов – о доминировании норвежцев на КМ

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов высказался о результатах мужского марафона в свободном стиле, который прошёл в рамках 11-го этапа Кубка мира — 2022/2023 в Хольменколлене (Норвегия). Напомним, первые десять мест в этой гонке заняли норвежские лыжники.

«Конечно, норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта. Теряют ли российские лыжники и биатлонисты от отсутствия на международных стартах? Теряют, конечно. Но сейчас с этим ничего нельзя поделать, нельзя повернуть ситуацию в нашем виде спорта», — приводит слова Большунова «Татар-информ».

Напомним, российские лыжники решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.