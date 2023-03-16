«Я сам себя раздражаю на тренировках». Большунов – о том, мотивируют ли его победы Клебо

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов ответил, являются ли норвежцы и в частности пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо лучшими раздражителями для российских лыжников.

«[Лучший раздражитель —] это мы сами. Я сам себя раздражаю на тренировках. Особенно когда не получается, сам себя начинаю настраивать», — приводит слова Большунова «Татар-информ».

Отметим, что на прошедшем чемпионате мира – 2023, от которого россияне были отстранены, Клебо:

• Завоевал золото в личном спринте в классическом стиле;

• Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте в свободном стиле;

• Завоевал серебро в скиатлоне;

• Занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле;

• Завоевал золото в эстафете;

• Занял второе место в марафоне в классическом стиле.