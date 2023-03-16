«Мама просто ушла сушить волосы». Жена Большунова показала, как Александр развлекает дочь

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, поделилась милой историей с участием лыжника в социальных сетях.

«Сначала было так. P.S. Мама просто ушла сушить голову», — написала Анна, прикрепив фото, на котором Большунов совершает пробежку на тредбане, а их дочь Ева сидит рядом в коляске.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

«Ну в общем, вот», — добавила Анна видео, на котором Большунов тренируется на тредбане уже вместе с дочерью в коляске.

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).