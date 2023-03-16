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«У меня мурашки по коже». Петтер Нортуг – о дебюте 21-летнего норвежского биатлониста

«У меня мурашки по коже». Петтер Нортуг – о дебюте 21-летнего норвежского биатлониста
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал дебют 21-летнего норвежского биатлониста Эйнара Хедегарта на Кубке мира.

Юный норвежец принял участие в спринтерской гонке на заключительном, девятом этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия), где занял 28-е место, не допустив ни одного промаха.

«У меня мурашки по коже. У него есть чувство юмора, ему весело на Кубке мира. Думаю, у него есть мотивация продолжать в том же духе. Он только приехал с юниорского ЧМ и сумел успешно дебютировать в Хольменколлене. Я очень удивлён. Это будущее. Теперь мы отправимся в Иннерйй и разработаем план, как свергнуть Йоханнеса Бё», — приводит слова Нортуга TV2.

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