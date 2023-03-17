Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени.

«Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро — побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу лишь когда совершенно здорова», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Ранее Вероника Степанова принимала участие в лыжном фестивале «Уралхим Гонка Легкова», проходившем 11-12 марта в Пересвете (Московская область). До этого спортсменке стало плохо после финиша в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область). Тогда Степанова финишировала девятой, после чего ей потребовалась медицинская помощь и её унесли с финиша.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 18 по 26 марта. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.