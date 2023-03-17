Бородавко: Большунов стартует в спринте на ЧР, а дальше будем смотреть на самочувствие

Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов готов выступить в стартовой спринтерской гонке на чемпионате России.

«Завтра Александр стартует в спринте, а дальше уже будем принимать решение, всё зависит от его самочувствия», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, после соревнований «Чемпионские высоты» Большунов сообщил, что почувствовал недомогание, однако позднее заявил о своей готовности участвовать в чемпионате России.

Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Соревнования чемпионата России по лыжным гонкам пройдут с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени.