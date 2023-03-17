В Швеции у трассы, где проходит этап КМ по лыжам, был замечен волк. Зверя застрелили

Вблизи лыжного стадиона в Фалуне (Швеция), на котором проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам, был замечен волк.

Животное видели вблизи спортивного объекта несколько раз в течение последней недели. Лыжники и местные жители видели и волка, и его следы. 15 марта зверь вновь пришёл к трассе и был застрелен в целях безопасности.

«Это началось на прошлой неделе. В пятницу кто-то сообщил, что видел волка у трассы. В этом районе проживает большое количество молодёжи, дети. Мы должны были отнестись к этому серьёзно, чтобы ничего страшного не произошло», — приводит слова менеджера спортивного объекта Йонаса Бострёма Sveriges Radio.

Напомним, 13-й этап Кубка мира сезона-2022/2023 по лыжным гонкам в Фалуне проходит с 17 по 19 марта.