Француженка Перрин Лаффон выиграла общий зачёт Кубка мира по фристайлу в могуле
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Олимпийская чемпионка 2018 года в могуле француженка Перрин Лаффон выиграла «Большой хрустальный глобус». Спортсменка стала первой в общем зачёте Кубка мира по фристайлу сезона-2022/2023 в могуле.
Лаффон одержала победу на заключительных соревнованиях в могуле в нынешнем сезоне, которые проходили в Алматы (Казахстан). Эта победа стала для французской спортсменки 29-й на этапах Кубка мира в карьере. На соревнованиях отсутствовала прямая конкурентка Лаффон в борьбе за победу в общем зачёте турнира, швейцарская фристайлистка Жакара Энтони. Таким образом, Лаффон завоевала «Большой хрустальный глобус».
Напомним, на прошедшем чемпионате мира — 2023 в Бакуриани (Грузия) Лаффон завоевала две золотые медали — в могуле и параллельном могуле.
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