Бородавко: Большунов завтра стартует. Нужно набирать форму через гонки

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о готовности трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова выступить в стартовой спринтерской гонке на чемпионате страны.

«Саша завтра стартует. Если перед Малиновкой он достаточно серьёзно заболел на сборе, то сейчас ситуация другая. У него не было температуры, но были простудные проявления. Чьё решение бежать? Наше совместное. Нужно стартовать, чтобы набирать форму через гонки», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, после соревнований «Чемпионские высоты» Большунов сообщил, что почувствовал недомогание, однако позднее заявил о своей готовности участвовать в чемпионате России.

Соревнования чемпионата России по лыжным гонкам пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.