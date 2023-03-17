Кальво — о третьем месте в гонке на КМ: в борьбе с Нисканен у меня не было шансов

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво высказалась о своём выступлении в женской гонке на 10 км классическим стилем на 13-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Норвежка стала третьей в этой гонке.

«Я рада, что провела хорошую гонку сегодня. У меня была хорошая возможность побороться за победу. Но у Кертту был отличный день, у меня не было шансов», — приводит слова Кальво VG со ссылкой на TV3.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап. 10 км, классический стиль. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5.

2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 15,9 секунды.

3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды.

Российские лыжницы решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.