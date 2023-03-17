Йоханнес Клебо стал победителем гонки на 10 км классическим стилем на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) прошла мужская гонка на 10 км в классическом стиле на 13-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, прошедший дистанцию за 23.55,2.

Вторым стал норвежский спортсмен Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап. 10 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 23.55,2.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 10,7 секунды.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +20,7.

Российские лыжники решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.