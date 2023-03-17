Нортуг поздравил Хальфварссона с днём рождения фотографией с Устюговым

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил трёхкратного призёра чемпионатов мира в эстафетах шведского лыжника Калле Хальфварссона с днём рождения.
Нортуг выложил фотографию с чемпионата мира по лыжным видам спорта – 2013 в Валь-ди-Фьемме (Италия). На ней он приносит сборной Норвегии победу в эстафете, пересекая финишную черту. Следом за ним едет Хальфварссон, добывая серебро для Швеции. Примечательно, что за спиной Хальфварссона готовится финишировать российский лыжник Сергей Устюгов — именно сборная России в той гонке взяла бронзу.
«Поздравляю с твоим 34-м днём рождения, Калле Хальфварссон», — написал Нортуг.
Фото: Соцсети Петера Нортуга
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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