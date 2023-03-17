Видеообзор победы Клебо в гонке классическим стилем на 10 км на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) прошла мужская гонка на 10 км в классическом стиле на 13-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, прошедший дистанцию за 23.55,2.

Вторым стал норвежский спортсмен Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Завтра, 18 марта, пройдёт женский и мужской спринт свободным стилем.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).