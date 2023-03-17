На этапе КМ по лыжным гонкам в Таллине пройдёт эксперимент с одинаковой смазкой лыж

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Таллине (Эстония) будет проведён эксперимент со смазкой лыж, признанный уравнять шансы норвежцев и спортсменов из других стран, сообщает NRK. Впервые на Кубке мира будет протестирована одинаковая смазка для всех. Это означает, что все страны должны будут использовать одинаковые мази и вспомогательные вещества, причём их количество будет ограничено.

Огромному трейлеру, где обычно смазывают и тестируют лыжи сервисёры сборной Норвегии, придётся остаться дома. В распоряжении специалистов будут только смазочная доска, утюжок и дрель. При этом смазчики всех команд будут работать в одной палатке.

Вечером перед гонкой спортсмены смогут протестировать трассу и зарегистрировать две пары лыж, которые они хотят использовать для соревнований. Именно эти лыжи будут возвращены им утром перед гонкой, взять другие будет невозможно.

Целью эксперимента является как финансовая экономия, так и сокращение разрыва между большими и малыми странами, который может дать иная смазка лыж.