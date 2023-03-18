Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько спринт, где смотреть прямую трансляцию
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С 18 по 26 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам. На первый день соревнований, 18 марта, запланированы женский и мужской спринт на 1,7 км классическим стилем.
Квалификация у женщин начнётся в 9:00. У мужчин — в 9:30. Финалы пройдут после 11:00.
Посмотреть прямые трансляции можно на каналах:
«Матч ТВ»: 08:40 (квалификация), 10:40 (финалы)
«Матч Арена»: 08:40 (квалификация), 10:40 (финалы)
Время начала соревнований и трансляций указано московское.
Лидером общего зачёта Кубка мира у мужчин является Александр Большунов. У женщин лидирует Наталья Непряева.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных стартов решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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