Белорусская лыжница Анна Королёва ответила на вопрос о смене гражданства

Белорусская лыжница Анна Королёва сообщила, что не планирует менять спортивное гражданства даже в случае продления отстранения белорусских спортсменов от международных турниров.

«Меня вполне устраивает мой тренер, я хочу работать с ним, поэтому не планирую переходить из сборной Беларуси в Россию или в любую другую команду. Никаких мыслей о переходе за границу у меня нет. Даже если отстранение продолжится, я всё равно буду бегать за Беларусь», — сказала Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Королёва выступает на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. В третьем четвертьфинальном спринтерском забеге белорусская спортсменка заняла третье место.