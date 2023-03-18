Белорусская лыжница Анна Королёва ответила на вопрос о смене гражданства
Поделиться
Белорусская лыжница Анна Королёва сообщила, что не планирует менять спортивное гражданства даже в случае продления отстранения белорусских спортсменов от международных турниров.
«Меня вполне устраивает мой тренер, я хочу работать с ним, поэтому не планирую переходить из сборной Беларуси в Россию или в любую другую команду. Никаких мыслей о переходе за границу у меня нет. Даже если отстранение продолжится, я всё равно буду бегать за Беларусь», — сказала Королёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, Королёва выступает на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. В третьем четвертьфинальном спринтерском забеге белорусская спортсменка заняла третье место.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
13:00
-
12:50
-
12:44
-
12:34
-
12:23
-
12:12
-
11:44
-
10:47
-
10:14
-
09:48
-
09:26
-
08:00
- 17 марта 2023
-
22:01
-
21:48
-
21:19
-
20:48
-
20:02
-
19:45
-
19:08
-
17:58
-
17:53
-
17:16
-
16:41
-
16:38
-
16:09
-
15:40
-
15:26
-
14:50
-
14:39
-
14:06
-
14:05
-
13:03
-
12:33
-
11:29
-
11:01
Партнерский контент