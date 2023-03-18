«Обидно так проигрывать». Юлия Ступак критически высказалась о спринтерском круге на ЧР

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) критически высказалась о спринтерском круге на чемпионате России – 2023 в Тюмени.
«Полуфинал — не предел мечтаний. Что случилось? Да ничего. Самочувствие нормальное, чтобы заезжать в призы. Но я просто не ожидала, что настолько будет важен этот выкат на финиш и что девчонки так легко меня объедут. Я не успела подхватить их скорость, и всё — я пятая. Это даже не тактика, а технический момент. До этого было здесь, что выигрывали те, кто просто лучше ушёл на спуск. Мне кажется, пора менять этот финиш, потому что достаточно обидно так проигрывать.
Я считаю, что круг не для спринтеров. Спринтерам здесь очень сложно, а вперёд вырываются девчонки, которые бегают дистанции», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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