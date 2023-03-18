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Сергей Устюгов выиграл спринт на ЧР по лыжным гонкам, Большунов — третий

Сергей Устюгов выиграл спринт на ЧР по лыжным гонкам, Большунов — третий
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Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл мужской спринт в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.

Вторым в этом забеге стал российский спортсмен Александр Терентьев, уступивший лидеру 3,3 секунды. Третье место занял представитель Архангельской области Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 4.04,0.
2. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — отставание 3,3 секунды.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +4,5.
4. Алексей Червоткин (Москва) +4,5.
5. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +8,9.
6. Андрей Парфёнов (Тюменская область) +9,5.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
18 марта 2023, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
4:04.24
2
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
+3.47
3
Александр Большунов
Архангельская область
+4.56
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