Сергей Устюгов выиграл спринт на ЧР по лыжным гонкам, Большунов — третий
Поделиться
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл мужской спринт в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.
Вторым в этом забеге стал российский спортсмен Александр Терентьев, уступивший лидеру 3,3 секунды. Третье место занял представитель Архангельской области Александр Большунов.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины Спринт. Классический стиль. Финал
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 4.04,0.
2. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — отставание 3,3 секунды.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +4,5.
4. Алексей Червоткин (Москва) +4,5.
5. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +8,9.
6. Андрей Парфёнов (Тюменская область) +9,5.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
18 марта 2023, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
4:04.24
2
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
+3.47
3
Александр Большунов
Архангельская область
+4.56
Комментарии
- 18 марта 2023
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:28
-
13:22
-
13:21
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:50
-
12:44
-
12:34
-
12:23
-
12:12
-
11:44
-
10:47
-
10:14
-
09:48
-
09:26
-
08:00
- 17 марта 2023
-
22:01
-
21:48
-
21:19
-
20:48
Партнерский контент