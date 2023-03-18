«Устюгов был непобедим». Терентьев — о финале мужского спринта на ЧР по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Спортсмен занял в финальном забеге второе место.
«По ходу дела, Устюгов сегодня был непобедим. Круг на 4:30 — это уже не спринт, а какой-то новый вид спорта. Надо такие круги в отдельную дистанцию выделять. Но в целом я доволен результатом. Здесь состояние получше, чем в Малиновке. Удалось чуть-чуть прийти в себя, отдохнуть, потренироваться — и вот результат», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины Спринт. Классический стиль. Финал
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 4.04,0.
2. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — отставание 3,3 секунды.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +4,5.
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