Ретивых — о неудаче в спринте на ЧР: не было иллюзий, что я сегодня попаду даже в топ-3

Неоднократный призёр чемпионатов мира, российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал неудачное выступление в спринте на чемпионате России – 2023 в Тюмени. Ретивых не сумел преодолеть четвертьфинальную стадию.
«Почему резко отстал? Всё нормально. Единственное, у меня не было иллюзий, что я сегодня попаду даже в топ-3, потому что ещё четыре дня назад у меня была температура, я пролежал с ней 3-4 дня. Как раз пробежал «Гонку Легкова», всё было хорошо. Был отлично готов к чемпионату, но, может быть, как раз как начала подходить форма, где-то подхватил вирус. Ничего страшного — я удивился даже, что в пролог попал и смог навязать борьбу в четвертьфинале, и у нас был один из самых быстрых забегов. А дальше я уже понимал, что организм чисто функционально не сможет вывезти нагрузку.
Командный спринт бежать планирую, потому что, может быть, к этому времени мне станет полегче. Можно побороться, можно даже выиграть, если всё будет хорошо», — передаёт слова Ретивых корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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