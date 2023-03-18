Глеб Ретивых: если у меня нет уровня, тогда что у других ребят?

Неоднократный призёр чемпионатов мира, российский лыжник Глеб Ретивых ответил, считает ли, что сезон-2022/2023 у него получился скомканным.

«У меня не было никаких болезней, была травма в начале сезона. Я поменял тренера, новая методика. Для себя сделал выводы, но пока не хочу это выносить. По сезону, да, у меня не особо хороший результат, но даже при моём «мёртвом» состоянии на данный момент я нахожусь на четвёртой строчке в спринтерском зачёте. Если говорить, что у меня нет уровня, тогда что у других ребят (улыбается)?

На что сделаю акцент в оставшихся гонках? Мне сейчас тяжело о чём-то говорить. До сегодняшнего дня я хотел завтра бежать скиатлон, потому что последние 3-4 года бегаю скиатлоны на чемпионате России, и в принципе хорошо их бегу, 10-12 места. И здесь я два года назад был 11-м в скиатлоне. Не знаю, может, не буду рисковать — большая нагрузка на сердце и на организм, потому что, повторюсь, ещё четыре дня назад у меня была температура», — передаёт слова Ретивых корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.