Савелий Коростелёв: рассчитывал выступить в финале спринта, но чуть-чуть не потянул

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о своём выступлении в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсмен дошёл до полуфинала и занял четвёртое место в своём забеге.

«Конечно, рассчитывал на финал, и это было задачей на эту гонку, а дальше уже бороться. Чуть-чуть не потянул ребят в конце второго «торчка», на третьем, наоборот, подбирал их. И на финише получилось немного реабилитироваться, но этого было недостаточно — первые двое слишком далеко уехали. Конечно, в спринте очень много моментов, где всё зависит не только от силы. Хотелось бы попасть в финал. Это то, на что я сейчас был способен, но чуть-чуть не потянул.

Что случилось с Якимушкиным? Даже не знаю. Я выбегаю второй подъём, оборачиваюсь, никого нет.

«Чемпионские высоты» и чемпионат России — это два основных старта, здесь никакие отговорки уже не принимаются. Лыжи мне готовит сервисмен Сергей Устюгова и, надеюсь, в будущем мой. Лыжи я не менял, здесь плюс-минус одна и та же погода, что-то лучшее не найдёшь. Конечно, когда температура уходит из минуса в плюс, что-то может измениться, но когда стоит стабильный плюс, там ничего не поменяется», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.