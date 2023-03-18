Видеообзор победы Сергея Устюгова в классическом спринте на чемпионате России в Тюмени

В Тюмени состоялся мужской спринт классическим стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Его победителем стал российский лыжник Сергей Устюгов.
Второе место в этом забеге занял российский спортсмен Александр Терентьев, уступивший лидеру 3,3 секунды. Третьим финишировал представитель Архангельской области Александр Большунов.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.
Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины Спринт. Классический стиль. Финал
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 4.04,0.
2. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — отставание 3,3 секунды.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +4,5.
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