Видеообзор победы Сергея Устюгова в классическом спринте на чемпионате России в Тюмени

В Тюмени состоялся мужской спринт классическим стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Его победителем стал российский лыжник Сергей Устюгов.

Второе место в этом забеге занял российский спортсмен Александр Терентьев, уступивший лидеру 3,3 секунды. Третьим финишировал представитель Архангельской области Александр Большунов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень

Мужчины Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 4.04,0.

2. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — отставание 3,3 секунды.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +4,5.