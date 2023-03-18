Клебо проиграл квалификацию спринта 20-летнему шведу на этапе Кубка мира в Фалуне

В Фалуне (Швеция) прошла квалификация мужского спринта в свободном стиле в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал 20-летний швед Эдвин Ангер, неожиданно превзошедший результат пятикратного олимпийского чемпиона, норвежца Йоханнеса Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
1. Эдвин Ангер (Швеция) — 2.30,89.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,85 секунды.
3. Лука Шанава (Франция) +2,22.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,62.
5. Федерико Пеллегрино (Италия) +4,13.
6. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +5,06.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине. Ранее Сергей Устюгов выиграл классический спринт на параллельно проходящем чемпионате России в Тюмени.
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