Сергей Устюгов: хочу сконцентрироваться на индивидуальных гонках на чемпионате России

Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший спринт на чемпионате России — 2023, рассказал о планах на следующие гонки турнира.

«В принципе доволен. Первая победа в первой же гонке. Завтра будет не менее тяжёлый скиатлон. Надеюсь и там неплохо выступить. Хочу здесь сконцентрироваться на индивидуальных гонках, потому что это тот старт, ради которого я готовился весь летний сезон. Для меня он имеет значение. Вчера проснулся, и меня охватил мандраж. Чувствую, что пришёл в тонус.

Помню ли, когда в последний раз выигрывал два спринта подряд? Да это же уровень России, здесь тактически бегают по-другому. Если вы видели, я выходил сзади. Когда разбирают лидеров, я смотрел сзади, какая лыжня освобождается. На Кубке мира такое не прокатывает, а тут у меня прокатывает во второй, третий, пятый раз. Думаю, потом соперники скажут: «Ага, больше так делать не будем». Мы друг друга знаем, читаем, бегаем со всеми, и это уже известный факт. Единственное, на «Чемпионских высотах» они не прочитали, что я с самого начала пойду лупить. Как-то так вышло», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».