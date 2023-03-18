Видеообзор победы Натальи Непряевой в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

В Тюмени состоялся женский спринт классическим стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. Победительницей финального забега стала российская лыжница Наталья Непряева.

Второй стала российская спортсменка Алёна Баранова, уступившая лидеру 6,1 секунды. Тройку замкнула представительница Тюменской области Елизавета Пантрина.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень

Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.53,3.

2. Алёна Баранова (Томская область — Саха) — отставание 6,1 секунды.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,8.