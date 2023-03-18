Наталья Непряева высказалась о возможности выиграть все гонки на чемпионате России — 2023
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева оценила возможности выиграть все гонки на чемпионате России – 2023. Ранее она стала победительницей спринта.
«У меня нет такой цели — победить во всех гонках. Я должна показать свой максимум, а дальше — от девочек зависит, какую борьбу они навяжут. У меня всегда есть какая-то провальная гонка. Невозможно во всех шести показывать результат, всегда есть спад. В Малиновке у меня самое тяжёлое состояние было в коньковой разделке. Хочется, чтобы такого спада не было, но так не бывает (улыбается). Если будут победы во всех гонках — это будет чудо, потрясающий результат», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:28
-
13:22
-
13:21
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:50
-
12:44
-
12:34
-
12:23
-
12:12
-
11:44
-
10:47
-
10:14
-
09:48
-
09:26
-
08:00
- 17 марта 2023
-
22:01
-
21:48
-
21:19
Партнерский контент