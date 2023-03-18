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Наталья Непряева высказалась о возможности выиграть все гонки на чемпионате России — 2023

Наталья Непряева высказалась о возможности выиграть все гонки на чемпионате России — 2023
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева оценила возможности выиграть все гонки на чемпионате России – 2023. Ранее она стала победительницей спринта.

«У меня нет такой цели — победить во всех гонках. Я должна показать свой максимум, а дальше — от девочек зависит, какую борьбу они навяжут. У меня всегда есть какая-то провальная гонка. Невозможно во всех шести показывать результат, всегда есть спад. В Малиновке у меня самое тяжёлое состояние было в коньковой разделке. Хочется, чтобы такого спада не было, но так не бывает (улыбается). Если будут победы во всех гонках — это будет чудо, потрясающий результат», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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