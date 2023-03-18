«Рядом с ним всё легче переносится». Непряева и Терентьев рассказали о взаимоподдержке

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев рассказали о взаимной поддержке на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Напомним, Непряева стала победительницей женского спринта, а Терентьев занял второе место в финальной мужской спринтерской гонке, уступив Сергею Устюгову.

«Саша здорово помогает, поддерживает. Рядом с ним всё легче переносится», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Если честно, не смотрел женские соревнования. Я так и подумал, что Наташа выиграет, потому что она 11 секунд выиграла в прологе. Было понятно, что можно не переживать, всё будет нормально. Я в неё верю, все силы с ней», — отметил Терентьев.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.