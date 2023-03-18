Сергей Устюгов: завяжи я, и ХМАО вымрет в плане лыжных гонок. Это грустно

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою уверенную победу в классическом спринте на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

«Сегодня в прологе я почувствовал, что готов хорошо, и даже маленько сдерживал себя. Но по состоянию нужно посмотреть. Задачу-минимум я выполнил — одна медалька есть золотая, так что можно больше на старт не выходить (улыбается). От меня никто ничего не требует. Но грустно, что из Ханты-Мансийского автономного округа из пролога я один вышел. Завяжи я, и регион вымрет в плане окружных лыжных гонок. Ещё недавно Дементьев, Легков, Турышев и я выигрывали эстафету, а теперь нас замкнуть на круг пытаются. Маленько грустно от всего этого», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.