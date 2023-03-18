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Устюгов — о будущем: я нигде не заработаю таких денег, как в спорте

Устюгов — о будущем: я нигде не заработаю таких денег, как в спорте
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что ещё не принял решение о продолжении или завершении профессиональной карьеры.

«Давайте пока закроем тему с моим завершением карьеры. Я ещё не закончил. Зима продолжается, и все решения я буду принимать потом, взвесив все за и против. Немаловажен и финансовый фактор, потому что я нигде не заработаю таких денег, как в спорте. Сегодня я четыре раза сбегал, заработал 150 тысяч. Где ещё так получится?» — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, сегодня, 18 марта, Устюгов выиграл мужской спринт на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

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