Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил выступления лыжников в спринтах на ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о выступлениях лыжников в спринтерских гонках на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Гонку у меня посмотреть не получилось — я всё время за станком простоял, лыжи своим спортсменам готовил. Хотелось бы, чтобы Александр Терентьев навязал борьбу Сергею Устюгову, но он пока не может. То, что Александр Большунов третий — он всего лишь третий день тренировался. Вернее, два дня тренировался, а на третий побежал. Примет ли он участие в скиатлоне? Обязательно. Наталья Непряева показала свой класс», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, победу в женском спринте одержала российская лыжница Наталья Непряева. В мужской гонке первым стал Сергей Устюгов.