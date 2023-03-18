Татьяна Сорина сообщила, что ждёт второго ребёнка, и раскрыла его пол

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина сообщила, что ждёт второго ребёнка.

28-летняя Сорина вышла замуж за тренера сборной России Егора Сорина в 2019 году. В марте 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Софией.

«Не то чтобы держала в секрете, просто не хотела излишнего ажиотажа, обсуждений вокруг своего состояния. Хотелось спокойствия, тишины, но поскольку я продолжаю тренироваться и появляться на стадионе, общаюсь там с другими спортсменами и тренерами, понимаю, что моё положение уже не может оставаться незамеченным.

Это будет мальчик. Правда, пока мы с Егором не выбрали имя. Наши варианты не совпадают, скажем так», — приводит слова Сориной RT.