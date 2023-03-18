Юрий Бородавко: такого тяжёлого спринтерского круга, как в Тюмени, нет нигде в мире

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о спринтерском круге на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Я могу сказать, что такого тяжёлого спринтерского круга нет нигде в мире. Это самая сложная трасса из всех. Причём она была спроектирована по требованиям FIS к финалу Кубка мира, который у Тюмени в итоге отняли», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, победу в женском спринте одержала российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область. В мужской спринтерской гонке первым стал Сергей Устюгов, выступающий за ХМАО-Югру. Завтра, 19 марта, в рамках чемпионата России пройдёт женский скиатлон на 15 км и мужской скиатлон на 30 км.