Лыжница Кириллова: из сборной Беларуси меня просто выгнали. Я попросилась в Россию

Белорусская лыжница Анастасия Кириллова, переход которой в Россию анонсировала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, подтвердила слова главы организации. В первый день чемпионата страны в Тюмени Кириллова стала четвёртой в спринте.

«В принципе, довольна. Я на финал настраивалась, так и получилось. Думаю, я способна в спринте бороться с российскими девочками на равных, я это знаю, я это чувствую. Конечно, Наташа Непряева очень сильна.

Сезон у меня непростой получился. В Беларуси со мной так поступили… Просто выгнали из команды. Я попросила у Елены Валерьевны Вяльбе разрешения вернуться обратно – я же в своё время проделала путь из России в Беларусь, и она мне не отказала», — сказала Кириллова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.