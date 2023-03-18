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Норвежка Шистад выиграла коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Сундлинг — 2-я

Норвежка Шистад выиграла коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Сундлинг — 2-я
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В Фалуне (Швеция) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 24-летняя норвежка Кристине Ставос Шистад.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Женщины. 1,4 км

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.55,6.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3 секунды.
3. Майя Дальквист (Швеция) +5,0.
4. Надине Фендрих (Швейцария) +6,4.
5. Юлье Мюре (Норвегия) +10,9.
6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +13,8.

Отметим, что это вторая подряд победа Шистад в спринте на КМ.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 13, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
18 марта 2023, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:55.6
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.3
3
Майя Дальквист
Швеция
+5.0
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