Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо стал победителем конькового спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

Йоханнес Клебо стал победителем конькового спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
Комментарии

В Фалуне (Швеция) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,73.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,73 секунды.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,18.
4. Лука Шанава (Франция) +1,90.
5. Ришар Жув (Франция) +1,96.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине. Ранее Сергей Устюгов выиграл классический спринт на параллельно проходящем чемпионате России в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 13, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
18 марта 2023, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:52.7
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+0.7
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+1.2
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023