Татьяна Сорина: не считаю олимпийское золото в эстафете пределом собственных мечтаний

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала, что не считает олимпийское золото пределом собственных мечтаний.

«Нет, абсолютно. Возможно, всё дело в том, что я не считаю олимпийское золото в эстафете пределом собственных мечтаний. Всё-таки я ставила перед собой несколько другие цели. И они абсолютно никуда не делись», — приводит слова Сориной RT.

Татьяна Сорина сообщила, что ждёт второго ребёнка от мужа Егора Сорина. Егор и Татьяна поженились в 2019 году. Под руководством мужа Татьяна добилась главных достижений в карьере. Татьяна Сорина также является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряным призёром мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021 в Руке (Финляндия), а на уровне чемпионата России — пятикратной чемпионкой страны (2016, 2021).