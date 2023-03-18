Сорина объяснила, почему после операции ей потребовалось больше времени на восстановление

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала, с какими сложностями столкнулась после операции на плече.

«Мы планировали второго ребёнка и раньше. Оба хотели этого, просто не знали, в какой именно год это произойдёт. А после Игр сама ситуация натолкнула нас на мысль: почему бы не сейчас? Послеолимпийский сезон к этому сильно располагал, поскольку восстановление после травмы плеча и связанной с этим операции пошло у меня не так быстро, как хотелось бы. Вот и решили соединить восстановительный период с декретным.

Хирургическое вмешательство было более обширным, чем при артроскопии. Это так называемая операция Бристоу — Латарже. Мне сделали разрез, пересадили кусочек ткани, чтобы стабилизировать сустав, после чего проблема должна была полностью уйти. Сама операция была сделана очень хорошо, но были затронуты нервы, и это повлекло за собой ряд других сложностей. Оказалось, не так просто восстанавливать работу мышц. Соответственно, потребовалось больше времени. Сейчас уже всё позади, плечо вообще никак меня не беспокоит. Так что уже с июня смогу начать тренироваться в полном объёме», — сказала Сорина в интервью RT.