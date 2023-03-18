Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В Фалуне (Швеция) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,73.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,73 секунды.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,18.

4. Лука Шанава (Франция) +1,90.

5. Ришар Жув (Франция) +1,96.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.