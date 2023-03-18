Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Йоханнес Клебо лидирует, Ришар Жув поднялся в десятку
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В Фалуне (Швеция) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа в спринте стала для него 30-й в рамках этапов Кубка мира.
По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка мира.
Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2370.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 2061.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1483.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1185.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1175.
7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1033.
8. Бен Огден (США) – 956.
9. Михал Новак (Чехия) – 916.
10. Ришар Жув (Франция) – 885.
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