Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Йоханнес Клебо лидирует, Ришар Жув поднялся в десятку

В Фалуне (Швеция) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа в спринте стала для него 30-й в рамках этапов Кубка мира.

По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2370.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 2061.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1483.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1185.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1175.

7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1033.

8. Бен Огден (США) – 956.

9. Михал Новак (Чехия) – 916.

10. Ришар Жув (Франция) – 885.