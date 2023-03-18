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Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Голберг покинул пределы топ-5

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Голберг покинул пределы топ-5
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В Фалуне (Швеция) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял ещё один норвежец Эрик Вальнес, а итальянец Федерико Пеллегрино пришёл к финишу третьим.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1034 очка.
2. Лука Шанава (Франция) — 782.
3. Ришар Жув (Франция) — 725.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 701.
5. Эдвин Ангер (Швеция) — 676.
6. Пол Голберг (Норвегия) – 676.
6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 657.
8. Эрик Вальнес (Норвегия) — 545.
9-10. Бен Огден (США) — 517.
9-10. Рено Же (Франция) — 517.

Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной
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