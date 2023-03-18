Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих лидирует, Шистад ворвалась в десятку

В Фалуне (Швеция) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 24-летняя норвежка Кристине Ставос Шистад. Отметим, что это вторая подряд победа Шистад в спринте на КМ.

По итогам соревнования изменилось положение лыжниц в спринтерском зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 771.

2. Майя Дальквист (Швеция) — 769.

3. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 686.

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 664.

5. Джулия Керн (США) — 619.

6. Лаура Гиммлер (Германия) — 609.

7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 598.

8. Йонна Сундлинг (Швеция) — 527.

9. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 519.

10. Эмма Рибом (Швеция) — 509.