Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Фендрих лидирует, Шистад ворвалась в десятку
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В Фалуне (Швеция) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 24-летняя норвежка Кристине Ставос Шистад. Отметим, что это вторая подряд победа Шистад в спринте на КМ.
По итогам соревнования изменилось положение лыжниц в спринтерском зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Надине Фендрих (Швейцария) — 771.
2. Майя Дальквист (Швеция) — 769.
3. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 686.
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 664.
5. Джулия Керн (США) — 619.
6. Лаура Гиммлер (Германия) — 609.
7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 598.
8. Йонна Сундлинг (Швеция) — 527.
9. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 519.
10. Эмма Рибом (Швеция) — 509.
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