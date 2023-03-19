Биатлонистка Елизавета Каплина: в планах пробежать командный спринт на ЧР по лыжам
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала, в каких соревнованиях планирует принять участие на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.
«У нас в планах пробежать командный спринт, он же коньком. Но всё зависит от самочувствия, которое будет после разделки», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Накануне прошли мужские и женские спринтерские забеги. Победительницей спринта среди женщин стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. Первое место в соревновании среди мужчин занял Сергей Устюгов. 21 марта пройдёт женская гонка свободным стилем на 10 км и мужская гонка на 15 км.
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