Биатлонистка Елизавета Каплина: в планах пробежать командный спринт на ЧР по лыжам

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала, в каких соревнованиях планирует принять участие на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

«У нас в планах пробежать командный спринт, он же коньком. Но всё зависит от самочувствия, которое будет после разделки», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Накануне прошли мужские и женские спринтерские забеги. Победительницей спринта среди женщин стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. Первое место в соревновании среди мужчин занял Сергей Устюгов. 21 марта пройдёт женская гонка свободным стилем на 10 км и мужская гонка на 15 км.