«Чувствовала, что могу бороться». Пантрина — о втором месте в скиатлоне на ЧР по лыжам

Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала своё выступление в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсменка заняла второе место.

«Мы вчера с тренером обговаривали, бежать скиатлон или нет. Я хотела бежать, и он сказал: «Ну давай, сбегаем, в десятку попасть». Вышла на разминку – самочувствие неплохое, стартанули — держалась в группе. Чувствовала, что могу бороться. Так и получилось, смогла удержаться и боролась до самого финиша.

Когда мы пошли на четвёртый круг, я чувствовала, что могу бороться до конца. Силы меня вроде и покидали, но я всё равно могла какой-то рывок выдать на последнем подъёме. Так оно и вышло – выдала этот спринтерский рывок, смогла догнать Настю и обогнать на финише», — сказала Пантрина в эфире телеканала «Матч ТВ».