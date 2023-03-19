«Чувствовала, что могу бороться». Пантрина — о втором месте в скиатлоне на ЧР по лыжам

Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала своё выступление в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсменка заняла второе место.
«Мы вчера с тренером обговаривали, бежать скиатлон или нет. Я хотела бежать, и он сказал: «Ну давай, сбегаем, в десятку попасть». Вышла на разминку – самочувствие неплохое, стартанули — держалась в группе. Чувствовала, что могу бороться. Так и получилось, смогла удержаться и боролась до самого финиша.
Когда мы пошли на четвёртый круг, я чувствовала, что могу бороться до конца. Силы меня вроде и покидали, но я всё равно могла какой-то рывок выдать на последнем подъёме. Так оно и вышло – выдала этот спринтерский рывок, смогла догнать Настю и обогнать на финише», — сказала Пантрина в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 19 марта 2023
-
10:18
-
10:11
-
10:08
-
10:04
-
09:41
-
09:29
-
08:00
-
00:00
- 18 марта 2023
-
22:50
-
20:40
-
20:10
-
19:55
-
19:10
-
18:50
-
18:26
-
17:39
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:40
-
15:03
-
14:49
-
14:45
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
13:55