Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева прокомментировала вторую подряд победу на чемпионате России – 2023. Ранее она выиграла классический спринт, а сегодня – скиатлон.

«Сегодня другая погода и совсем другие скорости, другое состояние трассы. Сегодня было много опасных участков на трассе. Особенно на классике такой неприятный вираж. Старалась как можно меньше контактировать с остальными девочками на таких участках. Где-то лучше пройти первой, ускориться, подальше от группы, потому что, как мне сказали, были падения, поэтому старалась не рисковать.

Ожидала ли, что расклад сил будет примерно как в Малиновке? Да, в принципе, я и думала, что эти девочки — Настя, Катя — сегодня будут в лидерах, потому что они всё-таки готовились к этой гонке. И с самого старта было видно, что они лидируют и всё время держатся впереди. Старалась всегда держаться рядом с ними. Всю гонку старалась за кем-то (улыбается), сегодня Настя Седова выдавала темп.

Продумала ли заранее решающий рывок? Нет, я в принципе такие вещи никогда заранее не продумываю, я всегда ориентируюсь по ситуации.

Очень тяжело сложилось гонка, потому что всё-таки вчерашний день даёт о себе знать. В Малиновке было проще, там было много дней отдыха между гонками и было проще бежать всю программу», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.