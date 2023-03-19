«Болейте только спортом». Вяльбе выступила с речью на чемпионате России — 2023

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обратилась с торжественной речью к болельщикам и организаторам чемпионата России – 2023, который проходит в Тюмени. Соревнования продлятся до 26 марта.

«Хотела бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на трибуны. Вы настоящие болельщики лыжных гонок. Спасибо вам за это огромное. Всем организаторам хочу сказать, что мы нисколько не сомневаемся в Тюмени. Вы проводите соревнования на самом высоком уровне, и сегодня, на главном старте сезона, мы у вас. Наслаждайтесь, болейте только спортом, всего вам самого доброго», — сказала Вяльбе.

Напомним, российские лыжники отстранены от участия в Кубке мира решением FIS из-за ситуации на Украине. Весь сезон они выступают на внутренних стартах.