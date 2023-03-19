«Я бы тоже плакала». Пантрина — о падении и четвёртом месте Смирновой в скиатлоне на ЧР

Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала завоевание серебра в скиатлоне на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

«Я ещё пока не поняла этих эмоций. Конечно, выхожу на старт бороться за самый высокий результат, и самочувствие меня сегодня не подвело. Как мне тренер сказал: «Ты, главное, в десятку попади и там уже смотри по обстоятельствам». В принципе, я попала не в десятку, а в тройку — я этим довольна.

Я не должна была бежать скиатлон, мы больше готовимся на коньковую разделку, но я сказала, что хотела бы пробежать, попробовать себя. Я уже очень давно, года три, не бегала скиатлон. И сегодня для меня это был хороший опыт, я довольна.

На последнем подъёме поняла, что могу догнать Анастасию Кулешову. Увидела, что она уже «плывёт», а у меня ещё были силы, я включилась, разогналась на последний подъём, растолкалась на спуск, накатила и уже на финишной прямой я её обогнала.

Раньше бытовало мнение, что Пантрина — спринтер? Я не считала себя спринтером, я считала себя универсалом, потому что и в спринтерской дистанции, и на дистанции я могла быть рядом и в призах.

Рассчитываю на командный спринт. Здесь, конечно, круг отличается от Малиновки. Там, скорее, для спринтеров, для взрывных таких. А тут он больше для дистанционщиков подходит. Так что спринтерская эстафета тоже будет достаточно тяжёлой.

Видела ли состояние Кати Смирновой на награждении? Про Катю ничего сказать не могу, она тоже боролась до конца. Я с ней ещё не разговаривала, что там у неё произошло. Катя тоже молодец. Она плакала на награждении? Я бы тоже плакала — четвёртое место самое обидное», — сказала Пантрина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.