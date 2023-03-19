Видеообзор победы Натальи Непряевой в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, стала первой в скиатлоне на 15 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Второе место в этой гонке заняла Елизавета Пантрина, уступившая лидеру 5,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты гонки.
Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень
Женщины. Скиатлон, 15 км
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 39.36,5.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 5,6 секунды.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия) +6,8.
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