Сергей Устюгов упал во время скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов упал на трассе во время скиатлона на 30 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

За несколько километров до финиша Устюгов, бежавший в лидерах с лыжником Александром Большуновым, не смог удержать на ногах при выходе из поворота. Спортсмен быстро поднялся и вернулся в гонку, однако потерял несколько секунд.

Накануне Устюгов стал победителем спринта на чемпионате России. Большунов в финальном спринтерском забеге стал третьим.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Ранее сегодня, 19 марта, состоялся женский скиатлон, победу в котором одержала Наталья Непряева. Помимо российских и белорусских лыжников участие в соревнованиях принимают российские биатлонистки.