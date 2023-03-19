Сергей Устюгов упал во время скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов упал на трассе во время скиатлона на 30 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.
За несколько километров до финиша Устюгов, бежавший в лидерах с лыжником Александром Большуновым, не смог удержать на ногах при выходе из поворота. Спортсмен быстро поднялся и вернулся в гонку, однако потерял несколько секунд.
Накануне Устюгов стал победителем спринта на чемпионате России. Большунов в финальном спринтерском забеге стал третьим.
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта. Ранее сегодня, 19 марта, состоялся женский скиатлон, победу в котором одержала Наталья Непряева. Помимо российских и белорусских лыжников участие в соревнованиях принимают российские биатлонистки.
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