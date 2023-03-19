Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России в Тюмени

В Тюмени завершился мужской скиатлон на 30 км, проходивший в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.

Второе место занял российский спортсмен Сергей Устюгов, упавший незадолго за финиша и уступивший лидеру 5,0 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Тюменской области Иван Якимушкин.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.