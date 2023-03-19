Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России в Тюмени
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В Тюмени завершился мужской скиатлон на 30 км, проходивший в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.
Второе место занял российский спортсмен Сергей Устюгов, упавший незадолго за финиша и уступивший лидеру 5,0 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Тюменской области Иван Якимушкин.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Тюмень
Мужчины. Скиатлон, 30 км
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:11.00,1.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 5,0 секунды.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,3.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Скиатлон 30 км
19 марта 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Архангельская область
1:11:00.2
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+5.30
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+29.30
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.
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